​Посол Великобритании был приглашен в МИД Турции

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Посла Великобритании в Анкаре вызвали в МИД Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Турции Танжу Бильгич.

Согласно информации, в качестве причины указывается замораживание счетов дипломатов в турецких банках.

При внесении ясности в вопрос в ходе прошедшей в министерстве пресс-конференции, Танжу Бильгич сказал, что банковские счета дипломатов были заморожены в рамках "мер предосторожности" на основе решения суда Южного Кипра в 2014-2015 гг.

По словам Т.Бильгич, до внимания посла довели тот факт, что данный шаг противоречит принятой в 1961 и 1963 гг. Венской конвенции о дипломатической и консульской службе.

"Принятый Лондоном шаг отрицательно сказался на деятельности наших дипломатов. Мы выразили послу наш законный протест и потребовали снять запрет".