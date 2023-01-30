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Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка

Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка Посла Украины в Иране вызвали в МИД страны в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
В регионе
30 января 2023 г. 14:05
Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка

Посла Украины в Иране вызвали в МИД страны в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

В воскресенье Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках БПЛА в зону боевых действий в Украине.

"В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников", - отметил он.

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.

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Версия на английском языке Tehran summons Ukraine envoy over presidential advisor's statement

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