Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями ПодолякаПосла Украины в Иране вызвали в МИД страны в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны Ирана в Исфахане.
В воскресенье Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках БПЛА в зону боевых действий в Украине.
"В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников", - отметил он.
В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.
War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly. Panic in RF - endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation. Explosive night in Iran - drone & missile production, oil refineries. did warn you