Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка

Посла Украины в Иране вызвали в МИД страны в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Посла Украины в Иране вызвали в МИД страны в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

В воскресенье Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках БПЛА в зону боевых действий в Украине.

"В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников", - отметил он.

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.