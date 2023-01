Посла Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка

Посла Украины в Иране вызвали в МИД страны в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

Послу было предложено разъяснить заявление Подоляка, который накануне фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны Ирана в Исфахане.

В воскресенье Подоляк распространил сообщение в Twitter, в котором в очередной раз обвинил Иран в поставках БПЛА в зону боевых действий в Украине.

"В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников", - отметил он.

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly.

Panic in RF - endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation.

Explosive night in Iran - drone & missile production, oil refineries.

did warn you