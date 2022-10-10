Посла РФ вызвали в МИД Молдовы после заявления о нарушении воздушного пространства страны

Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Основанием для этого стали утверждения молдавской стороны о том, что российские ракеты нарушили воздушное пространство республики.

Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Основанием для этого стали утверждения молдавской стороны о том, что российские ракеты нарушили воздушное пространство республики.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших через территорию нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства в понедельник.