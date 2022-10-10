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Посла РФ вызвали в МИД Молдовы после заявления о нарушении воздушного пространства страны

Посла РФ вызвали в МИД Молдовы после заявления о нарушении воздушного пространства страны Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Основанием для этого стали утверждения молдавской стороны о том, что российские ракеты нарушили воздушное пространство республики.
В регионе
10 октября 2022 г. 13:27
Посла РФ вызвали в МИД Молдовы после заявления о нарушении воздушного пространства страны

Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Основанием для этого стали утверждения молдавской стороны о том, что российские ракеты нарушили воздушное пространство республики.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших через территорию нашей страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства в понедельник.

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Версия на азербайджанском языке Moldova XİN: "Rusiya hava məkanımızı pozub"

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