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Посла Польши вызвали в МИД РФ

Посла Польши вызвали в МИД РФ Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России.
В регионе
16 ноября 2022 г. 21:23
Посла Польши вызвали в МИД РФ

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Польский посол вызван в МИД России", - написала она в своем Telegram-канале в среду.

В ночь на 16 ноября в польское министерство иностранных дел был вызван посол РФ в стране Сергей Андреев, он получил в дипведомстве ноту из-за инцидента с ракетой на востоке республики.

Как заявлял Андреев, в ноте, в которой утверждалось, что на территории Польши упал снаряд российского производства, содержится требование "представить незамедлительные разъяснения".

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