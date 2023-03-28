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Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии в связи с награждением Саакашвили

Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии в связи с награждением Саакашвили Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд вызвана в МИД в связи с присуждением экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Осло премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека.
В регионе
28 марта 2023 г. 15:15
Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии в связи с награждением Саакашвили

Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд вызвана в МИД в связи с присуждением экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Осло премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил телеканал "Рустави-2".

Дипломат уже покинула МИД, не дав комментариев журналистам.

Саакашвили был награжден норвежской премией 25 марта. На церемонии вручения в Осло ее передали матери бывшего президента Гиули Аласании и сыну Николозу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что награждение Саакашвили равносильно передаче премии норвежскому террористу Андерсу Брейвику, жертвами которого стали более 70 человек.

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Версия на английском языке Norwegian envoy summoned to Georgian Foreign Ministry over awarding Saakashvili

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