Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии в связи с награждением Саакашвили

Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд вызвана в МИД в связи с присуждением экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Осло премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека.

Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд вызвана в МИД в связи с присуждением экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Осло премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил телеканал "Рустави-2".

Дипломат уже покинула МИД, не дав комментариев журналистам.

Саакашвили был награжден норвежской премией 25 марта. На церемонии вручения в Осло ее передали матери бывшего президента Гиули Аласании и сыну Николозу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что награждение Саакашвили равносильно передаче премии норвежскому террористу Андерсу Брейвику, жертвами которого стали более 70 человек.