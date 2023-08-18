Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД России

Посол Молдовы Лилиан Дарий был вызван в МИД России в пятницу в связи с решением Кишинева сократить численность российских дипломатов.

Посол Молдовы Лилиан Дарий был вызван в МИД России в пятницу в связи с решением Кишинева сократить численность российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил МИД РФ.

"Москва в качестве асимметричной ответной меры закрывает въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова. Решение Кишинева сократить численность сотрудников посольства РФ ведет к дальнейшему разрушению отношений, находящихся в глубоком кризисе", - отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что российская сторона в качестве ассиметричной меры запрещает въезд ряду официальных молдавских лиц, но список не привел.

Отметим, что 26 июля Кишинев объявил о высылке 45 сотрудников посольства РФ, что приведет к сокращению персонала дипмиссии с 70 человек до 25. Таким образом, по заявлению МИД, Молдова уравняла численность дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства РФ с численностью персонала молдавской дипмиссии в России.