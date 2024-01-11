Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД России

Посла Молдовы в Москве Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России, где ему была заявлена нота протеста в связи с недружественными действиями Кишинева.
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"Послу был заявлен решительный протест", — указывается в заявлении.
В перечне недоброжелательных действий указаны: политически мотивированное преследование российских СМИ, дискриминация въезжающих в Молдову граждан РФ, необоснованные отказы в прохождении границы, агрессивные заявления антироссийского характера со стороны Молдовы.
"В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — пообещали в МИД.