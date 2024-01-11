О нас

Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД России

Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД России Посла Молдовы в Москве Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России, где ему была заявлена нота протеста в связи с недружественными действиями Кишинева.
В регионе
11 января 2024 г. 03:59
Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД России

Посла Молдовы в Москве Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России, где ему была заявлена нота протеста в связи с недружественными действиями Кишинева.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Послу был заявлен решительный протест", — указывается в заявлении.

В перечне недоброжелательных действий указаны: политически мотивированное преследование российских СМИ, дискриминация въезжающих в Молдову граждан РФ, необоснованные отказы в прохождении границы, агрессивные заявления антироссийского характера со стороны Молдовы.

"В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — пообещали в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moldovanın Moskvadakı səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi