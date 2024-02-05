Посла Израиля вызовут в МИД РФ в связи с неприемлемыми высказываниями

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ в связи с неприемлемыми высказываниями.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ в связи с неприемлемыми высказываниями.

Как передает Report, об этом заявили ТАСС в дипломатическом ведомстве РФ.

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", - указали в министерстве, комментируя интервью посла газете "Коммерсантъ". В ведомстве отметили, что сделанные заявления "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".

Отметим, что в своем интервью касаясь российско-израильских отношений, Гальперин отметила, что российское руководство, в том числе на президентском уровне, не раз констатировало, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России.

"К сожалению, после 7 октября мы увидели, что этот принцип уже неактуален. Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность", - сказала она.

Посол также выразила сожаление по поводу того, что Международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ.

"Мне не очень понятно, почему министр иностранных дел Сергей Лавров принижает значение этого чудовищного события - холокоста", - отметила она.