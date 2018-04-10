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    Посла Израиля пригласили в МИД России

    Замглавы МИД России Михаил Богданов: На встрече с послом будут обсуждаться все актуальные вопросы, в том числе обстрел сирийской базы

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России пригласило сегодня на встречу посла Израиля в этой стране Гарри Корена. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

    По его словам, на встрече с послом будут обсуждаться все актуальные вопросы, в том числе обстрел сирийской базы.

    Наряду с этим дипломат отметил, что Москва надеется, что США учтут российские заявления о тяжелых последствиях удара по Сирии. По его словам, угрозы военного столкновения России и США в Сирии нет, разум должен восторжествовать над безумием.

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