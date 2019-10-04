Посла Ирана вызвали в МИД России

Посол Ирана Мехди Санаи вызван в МИД России в связи с задержанием в Тегеране российской журналистики Юлии Юзик.

Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в Facebook официальная представительница внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"Только что сообщила агентствам о том, что в связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки", - говорится в сообщении М.Захаровой.

Отметим, что российскую журналистку Ю.Юзик сегодня в Тегеране задержали сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По словам журналиста Бориса Войцеховского, завтра состоится суд, ей грозит 10 лет.