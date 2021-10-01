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Посла Грузии вызвали в МИД Украины

Посла Грузии вызвали в МИД Украины Посла Грузии вызвали в министерство иностранных дел Украины для получения официальной информации о причинах и обстоятельствах задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В регионе
1 октября 2021 г. 21:55
Посла Грузии вызвали в МИД Украины

Посла Грузии вызвали в министерство иностранных дел Украины для получения официальной информации о причинах и обстоятельствах задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - написал он в Twitter.

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