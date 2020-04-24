Посла Грузии отозвали из Украины из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины. Как передает Report, об этом УНИАН подтвердили источники в дипломатических кругах.

Решение Тбилиси было принято на фоне разговоров о вероятном назначении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.



Ранее грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что Тбилиси отзовет посла в Киеве, если бывший президент страны и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.

"Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо... Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг... мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций", - заявил премьер на брифинге.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.



