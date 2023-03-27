Посла Франции вызвали в МИД Турции

Посол Франции в Анкаре Эрве Магро вызван сегодня в МИД Турции.

Посол Франции в Анкаре Эрве Магро вызван сегодня в МИД Турции.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в министерстве иностранных дел Турции.

"Послу было передано, что Турция не принимает и решительно осуждает награждение в Сенате Франции членов СНС, сирийского ответвления террористической организации Рабочей партии Курдистана. До сведения посла была доведена сепаратистская и дестабилизирующая деятельность указанных элементов в отношении нашей страны и сирийцев", - подчеркнул собеседник агентства.