Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за действий против журналистов на саммите G20

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД РФ.

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД.

Ему выражен "решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей" в отношении двух российских журналистов на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона.

В МИД сообщили, что с российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого инцидента, вновь "свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации".

"В связи с этим в лице французского посла властям страны было адресовано требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.