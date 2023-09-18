О нас

Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за действий против журналистов на саммите G20

Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за действий против журналистов на саммите G20 Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД РФ.
В регионе
18 сентября 2023 г. 18:28
Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за действий против журналистов на саммите G20

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД.

Ему выражен "решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей" в отношении двух российских журналистов на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона.

В МИД сообщили, что с российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого инцидента, вновь "свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации".

"В связи с этим в лице французского посла властям страны было адресовано требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

Самое важное

Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
18 сентября 2023 г. 17:05
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
18 сентября 2023 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
18 сентября 2023 г. 16:26
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
18 сентября 2023 г. 13:46
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
18 сентября 2023 г. 11:32
В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi