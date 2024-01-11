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Посла Дании вызвали в МИД Грузии после ее высказываний об Иванишвили

Посла Дании вызвали в МИД Грузии после ее высказываний об Иванишвили Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии.
В регионе
11 января 2024 г. 15:38
Посла Дании вызвали в МИД Грузии после ее высказываний об Иванишвили

Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, дипломата ждут в ведомстве до конца дня.

Этому предшествовала публикация Соренсен о последних событиях в Грузии, опубликованная в одном из датских СМИ. Дипломат назвала экс-премьера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили олигархом, "который сколотил свое состояние в 1990-х годах в России".

В правящей партии уже назвали заявление посла безответственным.

Отметим, что съезд партии 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.

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Версия на английском языке Danish envoy summoned to Georgian Foreign Ministry after her statements about Ivanishvili
Версия на азербайджанском языке Danimarka səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb

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