Посла Дании вызвали в МИД Грузии после ее высказываний об Иванишвили

Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии.

Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, дипломата ждут в ведомстве до конца дня.

Этому предшествовала публикация Соренсен о последних событиях в Грузии, опубликованная в одном из датских СМИ. Дипломат назвала экс-премьера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили олигархом, "который сколотил свое состояние в 1990-х годах в России".

В правящей партии уже назвали заявление посла безответственным.

Отметим, что съезд партии 30 декабря 2023 года избрал своего основателя, 67-летнего Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.