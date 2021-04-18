О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посла Чехии вызвали в МИД России Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ.
В регионе
18 апреля 2021 г. 20:54
Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник.

"В МИД РФ вызван чешский посол", - сказал источник.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом и анонсировал принятие ответных мер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çexiyanın Moskvadakı səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

Новости партнеров

Самое важное

Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
17 апреля 2021 г. 14:14
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
17 апреля 2021 г. 14:13
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
17 апреля 2021 г. 13:36
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 апреля 2021 г. 08:07
Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
16 апреля 2021 г. 15:15
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
ФотоТактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
16 апреля 2021 г. 14:06
В поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
ФотоВ поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi