О нас

Посла Беларуси в Тбилиси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию

Посла Беларуси в Тбилиси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию Посол Беларуси в Тбилиси вызван в МИД Грузии из-за визита президента Александра Лукашенко в Абхазию.
В регионе
28 сентября 2022 г. 17:37
Посла Беларуси в Тбилиси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию

Посол Беларуси в Тбилиси вызван в МИД Грузии из-за визита президента Александра Лукашенко в Абхазию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ТВ "Имеди".

Грузинские СМИ сообщают о том, что неофициальный визит Лукашенко в Абхазию происходит без согласования с Тбилиси. Власти Грузии пока не делали комментариев и не выражали свою позицию в связи с этими переговорами.

26 сентября Лукашенко находился в Сочи с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Непризнанная республика Абхазия, поддерживаемая Россией, объявила независимость от Грузии в начале 90-х годов. Большинство членов ООН, включая Беларусь, признают Абхазию частью суверенной территории Грузии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Belarusian envoy summoned to Georgian Foreign Ministry after Lukashenko's Abkhazia visit
Версия на азербайджанском языке Belarus səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb

Самое читаемое

При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi