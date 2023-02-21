Посла Бангладеш в Москве вызвали в МИД России

Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в МИД России.

Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность", - сказано в сообщении.

В частности, в МИД привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш.

"Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях", - отмечается в сообщении.