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Посла Бангладеш в Москве вызвали в МИД России

Посла Бангладеш в Москве вызвали в МИД России Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в МИД России.
В регионе
21 февраля 2023 г. 18:00
Посла Бангладеш в Москве вызвали в МИД России

Посол Бангладеш Камрул Ахсан во вторник был вызван в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность", - сказано в сообщении.

В частности, в МИД привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш.

"Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях", - отмечается в сообщении.

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