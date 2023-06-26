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Посетителей Останкинской башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Посетителей Останкинской башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Посетителей Останкинской телебашни в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва.
В регионе
26 июня 2023 г. 22:18
Посетителей Останкинской башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Посетителей Останкинской телебашни в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время в целях безопасности все посетители Останкинской башни эвакуированы", - говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники оперативных служб и кинологи.

В феврале прошлого года об угрозе взрыва в телецентре «Останкино» и Останкинской башне сообщалось дважды: 8 и 27 февраля. В оба эти раза сообщения о минировании не подтвердились.

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Версия на азербайджанском языке Ostankino qülləsindəki ziyarətçilər bomba təhlükəsi ilə bağlı təxliyə edilib

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