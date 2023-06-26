Посетителей Останкинской башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Посетителей Останкинской телебашни в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва.

Посетителей Останкинской телебашни в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения с угрозой взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время в целях безопасности все посетители Останкинской башни эвакуированы", - говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники оперативных служб и кинологи.

В феврале прошлого года об угрозе взрыва в телецентре «Останкино» и Останкинской башне сообщалось дважды: 8 и 27 февраля. В оба эти раза сообщения о минировании не подтвердились.