Посещающие Грузию туристы смогут отдыхать в специальных зонах

Для отдыха иностранных посетителей, прибывающих в Грузию, будут созданы "зеленые зоны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

Она отмечает, что после открытия сезона внутреннего туризма граждане Грузии смогут отдыхать по всей стране: "Определены критерии для гостиниц, объектов общепита, туристических компаний и гидов. Все курорты, применяющие международные нормы, будут функционировать".

Что касается "зеленых зон", по словам Квривишвили, они будут безопасны для иностранных туристов: "В зоны войдут Цхалтубо, Боржоми, Абастумани, Бакуриани, Гудаури, Батуми и другие курорты. Для этих объектов также будут подготовлены соответствующие рекомендации".

Отметим, что услуги внутреннего туризма в соседней стране будут возобновлены с 15 июня, а прием иностранных туристов начнется с 1 июля.