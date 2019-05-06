Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Президента Украины Петра Порошенко 7 мая вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, 7 мая в 10.00 Порошенко ждут в Главном следственном управлении ГПУ на улице Борисоглебской в Киеве для допроса в качестве свидетеля.

Как сказал прокурор, от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов, касающихся расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции Достоинства.

Горбатюк пояснил, почему протокол допроса от 2016 года не подписан до сих пор. По его словам, тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге, однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал уже расшифрованный протокол.