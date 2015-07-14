​Порошенко уволил посла Украины в Армении

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности посла Украины в Армении Ивана Кухту.
Как передает Report, соответствующий указ размещен на сайте украинского президента.
"Освободить Кухту Ивана Петровича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинский президент уволил Юрия Байдака с должности начальника украинских ВВС.
Ранее Порошенко отправил в отставку украинского посла в Беларуси Михаила Ежеля.
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