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    ​Порошенко уволил посла Украины в Армении

    Освободить Кухту Ивана Петровича от должности

    Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности посла Украины в Армении Ивана Кухту.

    Как передает Report, соответствующий указ размещен на сайте украинского президента.

    "Освободить Кухту Ивана Петровича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения", — говорится в сообщении.

    Кроме того, украинский президент уволил Юрия Байдака с должности начальника украинских ВВС.

    Ранее Порошенко отправил в отставку украинского посла в Беларуси Михаила Ежеля.

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