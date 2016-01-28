Порошенко проведет переговоры с Меркель в Берлине

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель 1 февраля в Берлине.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник в правительственных кругах Германии.

Как пишет издание, встреча будет посвящена обсуждению процесса реализации минского соглашения, согласно которому Украина взяла на себя обязательство провести изменения в конституции, направленные на децентрализацию страны.