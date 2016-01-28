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    Порошенко проведет переговоры с Меркель в Берлине

    Встреча будет посвящена обсуждению процесса реализации минского соглашения

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель 1 февраля в Берлине. 

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник в правительственных кругах Германии.

    Как пишет издание, встреча будет посвящена обсуждению процесса реализации минского соглашения, согласно которому Украина взяла на себя обязательство провести изменения в конституции, направленные на децентрализацию страны. 

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