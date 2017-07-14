Порошенко посетит Грузию на следующей неделе

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко намерен 17–19 июля посетить Грузию, в ходе поездки будет подписан ряд двусторонних договоров.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому "5 каналу" заявил замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев.

По словам К.Елисеева, в последнее время Украина значительно активизировала отношения с Грузией, куда недавно был назначен новый украинский посол.

"Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией. Конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", - заявил замглавы администрации.