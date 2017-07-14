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    Порошенко посетит Грузию на следующей неделе

    В ходе визита будет подписан ряд двусторонних договоров

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко намерен 17–19 июля посетить Грузию, в ходе поездки будет подписан ряд двусторонних договоров.

    Как передает Report, об этом в интервью украинскому "5 каналу" заявил замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев.

    По словам К.Елисеева, в последнее время Украина значительно активизировала отношения с Грузией, куда недавно был назначен новый украинский посол.

    "Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией. Конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества", - заявил замглавы администрации.

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