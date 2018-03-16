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    Порошенко поручил подготовить поправки к конституции о стремлении Украины в ЕС и НАТО

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Власти Украины в соответствии с распоряжением президента Петра Порошенко начали подготовку проекта поправок к конституции, согласно которому в документе будут закреплены евроатлантические устремления страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил глава украинского государства.

    "Я, кстати, уже дал распоряжение готовить проект поправок к конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление вступить в НАТО и ЕС", - заявил Порошенко на пресс-конференции в Краматорске.

    Президент подчеркнул, что Украина продолжит "настаивать на утверждении Плана действий [для вступления в НАТО]".

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