Порошенко поручил готовиться к выходу Украины из СНГ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Порошенко заявил на киевском форуме по безопасности.

"Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил президент Украины.

По его словам, также должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны.