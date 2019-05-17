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Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об  инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ. 

В указе говорится об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины. Оргкомитету в двухдневный срок поручено утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией Зеленского. В свою очередь, Министерству иностранных дел поручено принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента, и решению вопросов, связанных с их пребыванием в Украине. Министерству внутренних дел поручено принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента.

Согласно указу утвержден организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного главы государства.

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