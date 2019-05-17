Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

В указе говорится об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины. Оргкомитету в двухдневный срок поручено утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией Зеленского. В свою очередь, Министерству иностранных дел поручено принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента, и решению вопросов, связанных с их пребыванием в Украине. Министерству внутренних дел поручено принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента.

Согласно указу утвержден организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного главы государства.