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    Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России

    Об этом он написал в Twitter после встречи с госсекретарём США

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Соединённые Штаты за введение новых санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом он написал в Twitter после встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

    «Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — говорится в сообщении.

    По словам Порошенко, они с Тиллерсоном договорились о координации в сфере обороны и безопасности.

    Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине.

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