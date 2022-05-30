Порошенко пересек границу с Польшей

Депутат, бывший президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Депутат, бывший президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на информацию собеседника в правоохранительных органах.

Издание утверждает, что Порошенко и его сопровождению разрешили уехать из страны. Позже информацию подтвердила депутат Виктория Сюмар.

Ранее Порошенко в Facebook обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

По словам Порошенко, он едет на Конгресс и Саммит Европейской народной партии и даже имеет официальное приглашение. Предыдущие две попытки выезда за границу Порошенко назвал "незаконно сорванными" и выразил надежду, что в этот раз он сумеет покинуть Украину.

27 мая Петр Порошенко пытался уехать из Украины с рабочим визитом в Вильнюс. Пограничники развернули политика из-за того, что не смогли считать его QR-код. На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении госграницы.