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    Петр Порошенко прокомментировал отставку Саакашвили

    По его словам, 9 ноября правительство поддержит решение Саакашвили об отставке

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Михаил Саакашвили решил уйти в отставку со своего поста из-за проигрыша его сторонников на парламентских выборах в Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя отставку Михаила Саакашвили.

    Он отметил, что 9 ноября правительство поддержит решение Саакашвили об отставке с поста главы облгосадминистрации.

    "Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность на Украине после проигрыша на грузинских выборах", - заявил Порошенко.

    Первый тур парламентских выборов в Грузии состоялся 8 октября, второй - 30 октября.

    Михаил Саакашвили заявил об уходе в отставку со своего поста 7 ноября. По его словам, сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры, которые "капитализируют кровь солдат, жертв Майдана, которые предали идею украинской революции".

    Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года. 

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