Петр Порошенко прокомментировал отставку Саакашвили

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Михаил Саакашвили решил уйти в отставку со своего поста из-за проигрыша его сторонников на парламентских выборах в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя отставку Михаила Саакашвили.

Он отметил, что 9 ноября правительство поддержит решение Саакашвили об отставке с поста главы облгосадминистрации.

"Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность на Украине после проигрыша на грузинских выборах", - заявил Порошенко.

Первый тур парламентских выборов в Грузии состоялся 8 октября, второй - 30 октября.

Михаил Саакашвили заявил об уходе в отставку со своего поста 7 ноября. По его словам, сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украине продолжают господствовать коррупционеры, которые "капитализируют кровь солдат, жертв Майдана, которые предали идею украинской революции".

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года.