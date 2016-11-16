Порошенко и Трамп договорились о двухсторонней встрече

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента США.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник.

По информации, Порошенко и Трамп договорились о проведении двухсторонней встречи.

Глава украинского государства пригласил избранного президента США нанести визит на Украину в удобное время.

Петр Порошенко отметил важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ", - говорится в сообщении.