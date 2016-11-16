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    Порошенко и Трамп договорились о двухсторонней встрече

    Президент Украины поздравил Трампа с избранием на должность президента США

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента США.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник.

    По информации, Порошенко и Трамп договорились о проведении двухсторонней встречи.

    Глава украинского государства пригласил избранного президента США нанести визит на Украину в удобное время.

    Петр Порошенко отметил важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ", - говорится в сообщении.

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