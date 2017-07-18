Порошенко: Грузия не запрашивала экстрадицию Саакашвили

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Власти Грузии не обращались к Украине с требованием об экстрадиции бывшего президента Грузии, ныне оппозиционного украинского политика Михаила Саакашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам в Тбилиси президент Украины Петр Порошенко.

"Грузинская сторона не обращалась к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили, соответственно, этот вопрос Украина не рассматривала", - заявил Порошенко.

При этом он воздержался от ответа на вопрос, что предпримет Украина в случае, если Грузия обратится к украинской стороне с такой просьбой.

"У нас нет каких-либо политических, экономических, гуманитарных, социальных проблем в отношениях с властями Грузии. Мы являемся стратегическими партнерами, украинский и грузинский народы очень едины, я абсолютно уверен, что никто не разделит наши нации", - сказал Порошенко.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу же после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили.

Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате порядка 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. В настоящее время экс-президент Грузии объявлен во внутригосударственный розыск.