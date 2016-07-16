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    Попытка военного переворота в Турции

    Погибли по меньшей мере 60 человек, 42 из них были убиты в Анкаре

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Турции произошла попытка военного переворота - группа вооруженных сил пыталась свергнуть правительство. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, главой мятежа назвали полковника Мухаррема Косе. Попытка военного переворота произошла в Анкаре и Стамбуле.

    Дипломат из Европейского Союза, который проводит мониторинг событий в Турции, заявил, что переворот в стране организовала большая часть военных. 

    В ходе спецоперации были задержаны более 120 человек. Позже в стране уточнили, что задержали 754 члена Вооруженных сил, причастных к попытке переворота. Президент Турции Эрдоган прибыл самолетом в Стамбул, где заявил о "попытке восстания против солидарности и единства страны". 

    Сообщается, что в ходе попытки военного переворота в Турции погибли по меньшей мере 60 человек, 42 из них были убиты в Анкаре. Об этом в субботу, 16 июля, сообщает Habertürk со ссылкой на прокуратуру столицы республики.

    Ранее сообщалось, что в районе Гельбаши в Анкаре погибли 17 сотрудников правоохранительных органов. Еще 15 человек пострадали при взрыве бомбы, сброшенной на здание парламента.

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