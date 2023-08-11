Популярный у туристов мост в Стамбуле закроют для усиления сейсмоустойчивости

Один из наиболее загруженных и популярных среди туристов мостов Стамбула – Галатский – закрывают на 40 дней, оставив его доступным только для трамваев.

Один из наиболее загруженных и популярных среди туристов мостов Стамбула – Галатский – закрывают на 40 дней, оставив его доступным только для трамваев.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом объявила мэрия Стамбула.

Это связано с тем, что местные власти будут проводить работы по укреплению моста с целью сделать его более сейсмоустойчивым.

490-метровый разводной мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракей, был проложен над заливом Золотой Рог в 1994 году.