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Популярный у туристов мост в Стамбуле закроют для усиления сейсмоустойчивости

Популярный у туристов мост в Стамбуле закроют для усиления сейсмоустойчивости Один из наиболее загруженных и популярных среди туристов мостов Стамбула – Галатский – закрывают на 40 дней, оставив его доступным только для трамваев.
В регионе
11 августа 2023 г. 17:40
Популярный у туристов мост в Стамбуле закроют для усиления сейсмоустойчивости

Один из наиболее загруженных и популярных среди туристов мостов Стамбула – Галатский – закрывают на 40 дней, оставив его доступным только для трамваев.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом объявила мэрия Стамбула.

Это связано с тем, что местные власти будут проводить работы по укреплению моста с целью сделать его более сейсмоустойчивым.

490-метровый разводной мост, связывающий исторический полуостров Султанахмет с районом Каракей, был проложен над заливом Золотой Рог в 1994 году.

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