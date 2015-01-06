​Попросивший прощения у армян турецкий журналист подвергся давлению в Ереване

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Турецкий писатель-журналист Гасан Джамал посетил Армению для беседы с армянами и проведения презентации написанной им книги о событиях 1915 года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил председатель Игдырского кружка дома Азербайджана Федерации турецко-азербайджанских дружественных кружков Сардар Унсал.

"Мы всегда говорим, что армяне не могут быть нам друзьями. Во время визита в Армению Гасан Джамал столкнулся с давлением. Он не знал, как поступить и что сказать. На слова армянских студентов о том, что Турция должна выдать им компенсацию, Г.Джамал ответил, что он не представляет Турецкую Республику и хотел этим разрядить остановку. Затем он попросил прощения у армян".

Руководитель кружка заявил, что они не просят у армян прощения: "Если и есть нация, которая должна просить прощение, это армяне. Они должны просить прощение за зверства и геноциды, учиненные на глазах всего мира в 1918-1920 гг. в Анатолии, Азербайджане и Ереване и ходжалинский геноцид 1992 года. Мы осуждаем Гасана Джамала за его выступление в Армении".

Согласно информации, в сообщении, распространенном армянскими сайтами говорится, что на собрании заместитель декана факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубен Мелконян сказал, что турецкий журналист приехал к ним не за аплодисментами, а для того, чтобы отвечать на вопросы.

В своем выступлении Г.Джамал также сказал следующее: "Сегодня я говорю, как писатель. Если бы я был Турецкой Республикой, я бы попросил прощение у армян и заново составил бы учебники. Желающим я бы предложил турецкое гражданство, а затем обсудил бы вопрос о компенсации".

Согласно информации, Гасан Джамал - внук Джамала Паши, защищавшего интересы государства во время событий 1915 года.