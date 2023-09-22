Попавший под санкции США экс-генпрокурор Грузии был вызван в Службу госбезопасности

Экс-генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, был вызван в Службу госбезопасности.

Экс-генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, был вызван в Службу госбезопасности.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, этот факт подтвердили в СГБ.

США 14 сентября 2023 года расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе - российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Утверждается, что ФСБ РФ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".

Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.

С учетом высокий общественный интерес к данному вопросу, 15 сентября в СГБ Грузии начали изучать заявление Госдепа США, касающееся экс-генпрокурора.