Попавшее под санкции США армянское турагентство отрицает связи с Ираном

Баку. 25 января.REPORT.AZ/ Армянское турагентство "Тричк" (Flight), попавшее под санкции США, не имеет ни одного контракта ни с одной из иранских компаний, в том числе с иранским авиаперевозчиком Mahan Air.

Как передает Report, об этом заявила РИА Новости директор армянского турагентства "Тричк" (Flight) Карине Давтян.

"Содержащаяся в сообщении информация нас не касается. У нас нет ни единого контракта, ни с одной иранской компанией. Мы не отправили в Иран ни одного пассажира и ни одного килограмма груза. Более того, наша компания официально называется "Тричк" (Полет), по-английски Flight, а не Flight Travel ", - сказала Давтян.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки по Ирану два военных формирования этой страны, две компании и два самолета. В частности, в сообщении отмечается, что под санкции попала компания Flight Travel LLC из Армении за связи с находящимся под санкциями иранским авиаперевозчиком Mahan Air.