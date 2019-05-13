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Помпео встретится с Лавровым в Сочи 14 мая

Помпео встретится с Лавровым в Сочи 14 мая
​Госсекретарь США Майкл Помпео 14 мая прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
© Euronews

Госсекретарь США Майкл Помпео 14 мая прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам", - сказал С.Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

На 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, однако госсекретарь США отложил его, чтобы направиться на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе.

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