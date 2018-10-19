Помпео в Турции прослушал аудиозапись, сделанную якобы во время убийства Кашикчи

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео во время поездки в Турцию прослушал аудиозапись, предположительно, сделанную в саудовском генконсульстве в Стамбуле во время убийства журналиста Джамаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал ABC.

По сведениям его источника из числа официальных лиц в Турции, Помпео ознакомился с записью в среду, кроме того, ему была передана ее стенограмма. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила телеканалу, что Помпео "не слушал пленку". Она не уточнила, получил ли он стенограмму.

По информации ABC, пока неясно, передал ли Помпео стенограмму президенту США Дональду Трампу, когда докладывал о своих поездках в Саудовскую Аравию и Турцию.

Трамп в четверг заявил, что, согласно имеющимся у США разведывательным данным, Кашикчи, скорее всего, мертв.