Помпео в рамках турне встретится с Макроном и Нетаньяху

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. Помпео посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

"Госсекретарь в Париже встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, другими представителями высокого ранга для развития трансатлантического сотрудничества в экономике, в сфере безопасности, а также в рамках борьбы с терроризмом и глобальными угрозами", - отметили в Госдепартаменте.

В Стамбуле Помпео обсудит с патриархом Константинопольским Варфоломеем вопросы в Турции и в религиозную свободу в мире. В Грузии запланированы беседы с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Георгием Гахарией, главой МИД Давидом Залкалиани, а также с католикосом-патриархом Илией Вторым.