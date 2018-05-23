Помпео: "США готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении $140 млн на проведение реформ"

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи в размере $140 млн на проведение реформ нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в письме, которое во вторник на своем сайте опубликовал Армянский национальный комитет Америки.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении гранта по линии корпорации "Вызовы тысячелетия". Но Армении необходимо изложить информацию о позитивных изменениях [произошедших в стране] в заявке для участия в проекте", - отметил в письме Помпео.