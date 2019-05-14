Помпео: Необходимо найти пути развития в отношениях с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил перед встречей с руководством РФ в Сочи, что на переговорах будет обсуждаться широкий круг вопросов, при этом сторонам необходимо будет найти пути дальнейшего развития, даже несмотря на возможные расхождения во взглядах, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Во время моих встреч в России будет обсуждаться ряд важных тем. По некоторым из них мы можем соглашаться, по другим - не соглашаться, но, когда это касается национальных интересов, наша обязанность – найти пути дальнейшего развития", - написал М.Помпео в Twitter.