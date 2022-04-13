Помощником президента Казахстана назначен Ернар Баспаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил помощником президента - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации главы государства Ернара Баспаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил помощником президента - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации главы государства Ернара Баспаева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Баспаева Ернара Женисовича помощником президента Республики Казахстан - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Ранее Баспаев занимал должность государственного инспектора администрации президента Казахстана. В разные годы работал руководителем аппарата главы администрации Атырауской области, руководителем департамента юстиции Атырауской области.

11 апреля президент Казахстана освободил Тамару Дуйсенову от должности помощника президента - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента и назначил министром труда и социальной защиты населения.