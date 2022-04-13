О нас
Аудио новости

Помощником президента Казахстана назначен Ернар Баспаев

Помощником президента Казахстана назначен Ернар Баспаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил помощником президента - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации главы государства Ернара Баспаева.
В регионе
13 апреля 2022 г. 07:44
Помощником президента Казахстана назначен Ернар Баспаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил помощником президента - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации главы государства Ернара Баспаева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Баспаева Ернара Женисовича помощником президента Республики Казахстан - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Ранее Баспаев занимал должность государственного инспектора администрации президента Казахстана. В разные годы работал руководителем аппарата главы администрации Атырауской области, руководителем департамента юстиции Атырауской области.

11 апреля президент Казахстана освободил Тамару Дуйсенову от должности помощника президента - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента и назначил министром труда и социальной защиты населения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее
ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее
12 апреля 2022 г. 11:11
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены
11 апреля 2022 г. 12:15
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi