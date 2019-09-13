Помощник Путина: Передача Турции оборудования систем С-400 завершается

В настоящее время завершается передача Турции оборудования российских систем С-400, однако конкретные сроки заступления комплексов на боевое дежурство еще неизвестны, поскольку зависят от многих факторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

"Сейчас, в эти дни, завершается передача техники и имущества, связанной с ракетными системами С-400 "Триумф", - заявил Ю.Ушаков.

Комментируя вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры о возможных поставках второй партии С-400 и о том, когда первая партия ракетных комплексов начнет боевое дежурство, помощник российского президента заявил, что не хотел бы называть конкретных сроков.

"Я еще не знаю, это же комплексный вопрос. Там и поставки техники, и подготовка специалистов и так далее. Я бы сейчас не стал называть какие-то конкретные сроки", - уточнил Ю.Ушаков.