Помощник президента США обсудил с секретарем Совбеза России соглашения о вооружении и Иран - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил ряд вопросов, в том числе "соглашения о вооружении".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе посольства США в России.

"Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении посольства.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретились в Москве для обсуждения вопросов международной безопасности и сотрудничества России и США в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Встреча Патрушева с Болтоном началась в 11:00 (12:00 по бакинскому времени) и проходит без участия журналистов.

Напомним, что визит Джона Болтона в Азербайджан состоится 24 октября, он проведет ряд встреч с официальными лицами страны.