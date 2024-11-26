О нас

Помощник президента России: Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане

Помощник президента России: Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, но в Москве рассчитывают, что рано или поздно Ереван возобновит свое сотрудничество с этой организацией.
В регионе
26 ноября 2024 г. 17:18
Помощник президента России: Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, но в Москве рассчитывают, что рано или поздно Ереван возобновит свое сотрудничество с этой организацией.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Армения не будет участвовать, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов. Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации", - отметил он.

При этом он отметил, что Ереван де-юре остается полноправным членом ОДКБ и сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности.

"Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", - добавил Ушаков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Astanada keçiriləcək KTMT sammitində iştirak etməyəcək

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi