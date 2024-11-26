Помощник президента России: Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Астане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, но в Москве рассчитывают, что рано или поздно Ереван возобновит свое сотрудничество с этой организацией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, но в Москве рассчитывают, что рано или поздно Ереван возобновит свое сотрудничество с этой организацией.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Армения не будет участвовать, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов. Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации", - отметил он.

При этом он отметил, что Ереван де-юре остается полноправным членом ОДКБ и сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности.

"Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", - добавил Ушаков.