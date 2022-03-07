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Помощник президента России: Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Помощник президента России: Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались "Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались".
В регионе
7 марта 2022 г. 23:24
Помощник президента России: Ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

"Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский.

"Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте", - сказал В.Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед".

Мединский указал, что Россия на встрече ребром поставила вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.

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Версия на азербайджанском языке Medinski: "Ukrayna ilə danışıqlardan gözləntilər özünü doğrultmayıb"

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