Помощник президента России: Москва готова к диалогу с США

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Россия готова к выстраиванию отношений с США.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Москва ждет от Вашингтона проявлений аналогичной готовности.

"Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, будь то Сирия или любые другие направления, где наши интересы пересекаются", - заявил он.

По его словам, "разумеется, добиться результатов и оздоровить атмосферу отношений можно только на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга".