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    Помощник президента России: Москва готова к диалогу с США

    Ушаков: Москва ждет от Вашингтона проявлений аналогичной готовности

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Россия готова к выстраиванию отношений с США.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, Москва ждет от Вашингтона проявлений аналогичной готовности.

    "Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, будь то Сирия или любые другие направления, где наши интересы пересекаются", - заявил он.

    По его словам, "разумеется, добиться результатов и оздоровить атмосферу отношений можно только на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга".

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