Помощник президента РФ: Условия мирного договора в 2022 году были мягче, чем сейчас

Если бы Киев принимал решения сам, мирный договор был бы подписан 28 февраля того года.

Предлагаемые Россией условия мира с Украиной в 2022 году были мягче, чем сейчас.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

По его словам, если бы Киев принимал решения сам, мирный договор был бы подписан 28 февраля того года.

"Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече", - сказал глава российской делегации переговорщиков.

Мединский добавил, что на переговорах тремя годами ранее украинцы были "более самостоятельны и свободны, нежели сейчас". По его утверждению, подготовленный ко встрече с Украиной весной 2022 года договор состоял из 19 страниц, президент России Владимир Путин лично внес в текст несколько исправлений.