Помощник президента РФ: Кандидатура нового посла в США прорабатывается

Вопрос назначения нового посла России в США сейчас прорабатывается, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина будет опубликован после соблюдения всех формальностей.

Вопрос назначения нового посла России в США сейчас прорабатывается, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина будет опубликован после соблюдения всех формальностей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, сроки назначения нового посла не имеют значения.

"Это не имеет большого значения. Когда назначат, тогда и назначат", - сказал он.

Ушаков также отметил, что завершение миссии посла России в США Анатолия Антонова не связано с будущими выборами в этой стране.

По его словам, Антонов работал в трудных условиях, не имея постоянных контактов с представителями администрации США.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что посол завершает свою командировку в США. А 6 октября Антонов вернулся в Москву.